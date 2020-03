Eventi 222

Giornata internazionale della donna, a Caltanissetta verrà presentato il libro "Donne disobbedienti"

L'iniziativa è a cura dell'associazione Onde donneinmovimento. L'appuntamento è per lunedì 9 marzo

Redazione

03 Marzo 2020 10:26

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l'Associazione Onde donneinmovimento organizza la presentazione del nuovo libro di Ester Rizzo "Donne disobbedienti ". L'appuntamento è i per lunedì 9 marzo, alle 18 alla libreria Ubik. La ricerca, condotta attraverso secoli, status sociale e latitudini, verte sulle storie di ribellione di mogli, monache e puttane, nobili e popolane, partigiane e disobbedienti alle mafie, politiche e antirazziste, donne contro la guerra e contro il nazifascismo.Ester Rizzo che è stata autrice di " Camicette bianche" , di "Le mille, i primati delle donne " e del romanzo "Le ricamatrici" è, inoltre, coreferente per la Sicilia dell'associazione Toponomastica femminile, di cui la nostra associazione è socia. Ne da notizia Lidia Trobia, portavoce dell'Associazione Onde donneinmovimento



In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l'Associazione Onde donneinmovimento organizza la presentazione del nuovo libro di Ester Rizzo "Donne disobbedienti ". L'appuntamento è i per lunedì 9 marzo, alle 18 alla libreria Ubik. La ricerca, condotta attraverso secoli, status sociale e latitudini, verte sulle storie di ribellione di mogli, monache e puttane, nobili e popolane, partigiane e disobbedienti alle mafie, politiche e antirazziste, donne contro la guerra e contro il nazifascismo.Ester Rizzo che è stata autrice di " Camicette bianche" , di "Le mille, i primati delle donne " e del romanzo "Le ricamatrici" è, inoltre, coreferente per la Sicilia dell'associazione Toponomastica femminile, di cui la nostra associazione è socia. Ne da notizia Lidia Trobia, portavoce dell'Associazione Onde donneinmovimento



Economia circolare e impegno politico dei credenti, da Polo Civico e Demos un convegno nazionale a Caltanissetta

News Successiva Caltanissetta, Casa Rosetta ricorda don Vincenzo Sorce: ricorre il primo anniversario dalla sua scomparsa

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare