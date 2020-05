Cronaca 383

Giornata di fuoco nel nisseno, incendi in tutta la provincia: roghi nelle campagne tra Mazzarino e Niscemi

A Niscemi un incendio si è verificato lungo la provinciale 11 dove le fiamme hanno distrutto una vettura parcheggiata in un terreno incolto

Redazione

17 Maggio 2020 20:50

Fiamme in tutta la provincia di Caltanissetta. Incendi sono divampati in alcune sterpaglie in contrada Prato, a Mazzarino, e si sono propagati in un’abitazione di campagna. Le fiamme hanno raggiunto anche una rimessa in cui erano presenti due bombole a gas fortunatamente vuote.Doppio rogo a Niscemi. Il primo si è verificato lungo la provinciale 11 dove le fiamme hanno distrutto una vettura parcheggiata in un terreno incolto, mentre in via Mario Gori è stato distrutto un furgone. In tutti e tre gli episodi sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Mazzarino.



