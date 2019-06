Cronaca 515

Giornata di caldo record in provincia di Caltanissetta: domenica oltre una trentina di interventi dei vigili del fuoco

Questa mattina diverse squadre dei vigili del fuoco sono già uscite per interventi sulla Ss 626 e in contrada Drafuso

Rita Cinardi

10 Giugno 2019 11:38

Sono stati oltre una trentina gli interventi dei vigili del fuoco nella giornata di ieri, la più calda dall'inizio dell'anno. La stagione estiva è partita con dati allarmanti per quanto riguarda gli incendi. Tanti quelli registrati soprattutto nella parte sud della provincia, tra Gela, Niscemi e Butera. Per lo più incendi di sterpaglie ma anche diversi ettari di macchia mediterranea sono andati in fumo. Oggi è ricominciato il viavai dei mezzi dei vigili del fuoco. Questa mattina un incendio di macchia mediterranea ha interessato contrada Drafuso tra Delia e Sommatino, diversi gli interventi sulla Ss626 e tra Mazzarino e Niscemi. In molti casi il fumo ha anche invaso la carreggiata.

