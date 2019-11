Eventi 232

Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate: celebrazioni anche a Gela

Un lungo corteo ha attraversato il corso principale, facendo tappa all'ingresso della villa comunale, poi in piazza Martiri e quindi al parco delle rimembranze

Redazione

04 Novembre 2019 15:18

Si sono svolte sotto l’egida della solennità, oggi a Gela, le

celebrazioni della giornata dell’Unita Nazionale e delle Forze Armate.



Un lungo corteo con in testa il sindaco Lucio Greco, il consigliere

comunale Salvatore Scerra, il vicesindaco Terenziano Di Stefano e

l’assessore Florinda Iudici, le associazioni dei combattenti, dei

bersaglieri, del Battaglione San Marco e le altre associazioni che

rappresentano le forze dell'ordine, ha attraversato il corso Salvatore

Aldisio ed il corso Vittorio Emanuele, facendo tappa all'ingresso della

Villa comunale, in piazza Martiri, davanti la targa intitolata alla

medaglia d’oro Giovanni Guccione, prima della celebrazione della Santa

Messa. Il Corteo ha poi raggiunto il parco della rimembranze dove,

sotto le note del Silenzio, è stata deposta una corona d’alloro davanti

al Milite ignoto.



Alle celebrazioni hanno preso parte gli studenti di diversi istituti

cittadini i cui dirigenti hanno aderito alla circolare emanata dal Miur

con la quale si invitava le istituzioni scolastiche a partecipare alle

iniziative promosse in tutto il territorio nazionale in occasione delle

celebrazioni del 4 novembre.



Un’occasione per sottolineare le fasi più importanti della Grande

Guerra, i valori della Patria e della Libertà.



Si sono svolte sotto l’egida della solennità, oggi a Gela, le

celebrazioni della giornata dell’Unita Nazionale e delle Forze Armate.



Un lungo corteo con in testa il sindaco Lucio Greco, il consigliere

comunale Salvatore Scerra, il vicesindaco Terenziano Di Stefano e

l’assessore Florinda Iudici, le associazioni dei combattenti, dei

bersaglieri, del Battaglione San Marco e le altre associazioni che

rappresentano le forze dell'ordine, ha attraversato il corso Salvatore

Aldisio ed il corso Vittorio Emanuele, facendo tappa all'ingresso della

Villa comunale, in piazza Martiri, davanti la targa intitolata alla

medaglia d’oro Giovanni Guccione, prima della celebrazione della Santa

Messa. Il Corteo ha poi raggiunto il parco della rimembranze dove,

sotto le note del Silenzio, è stata deposta una corona d’alloro davanti

al Milite ignoto.



Alle celebrazioni hanno preso parte gli studenti di diversi istituti

cittadini i cui dirigenti hanno aderito alla circolare emanata dal Miur

con la quale si invitava le istituzioni scolastiche a partecipare alle

iniziative promosse in tutto il territorio nazionale in occasione delle

celebrazioni del 4 novembre.



Un’occasione per sottolineare le fasi più importanti della Grande

Guerra, i valori della Patria e della Libertà.



News Successiva Da Gela alla Rai, l'illusionista Emanuele D'Angeli ancora in Tv: sarà ospite del programma "Vieni da me"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews