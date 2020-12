Eventi 158

Giornata delle persone con disabilità, l'associazione "Casa Rosetta" di Caltanissetta realizza un video

l Centro Diurno "Villa San Giuseppe" ha realizzato insieme ai suoi ospiti un video che verrà diffuso sulla piattaforma di YouTube

Redazione

02 Dicembre 2020 15:34

L’Associazione “Casa Rosetta” come da storica tradizione aderisce, ogni 3 dicembre, alla Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità. L’edizione del 2020 è certamente caratterizzata dall’impossibilità, dettata dall’emergenza sanitaria per Covid-19, di organizzare come da consuetudine eventi in presenza, tuttavia anche quest’anno l’associazione ha voluto prontamente partecipare a questo significativo evento.Il Centro Diurno "Villa San Giuseppe" di Caltanissetta dell'associazione, su input del presidente Giorgio De Cristoforo, ha realizzato insieme ai suoi ospiti un video che verrà diffuso attraverso i diversi mezzi di comunicazione dell’associazione e sulla piattaforma di YouTube per condividere l'operato, le attività e i laboratori che ogni giorno vengono svolti all'interno dei nostri centri. “Questa iniziativa e questo video – dice il presidente di Casa Rosetta, Giorgio De Cristoforo – rappresentano un tassello aggiuntivo al lavoro che giornalmente, gli educatori, i fisioterapisti, i professionisti della riabilitazione e il personale tutto svolgono nei nostri centri di Caltanissetta, Mussomeli, Mazzarino e Riesi. Lavoro che molte volte esula dai consueti orari d’ufficio e che viene svolto con grande professionalità e dedizione. Con questo video, che ha visto la preziosa collaborazione di Corrado Sillitti nella realizzazione del brano presente e che qui prontamente ringraziamo per aver sposato di buon grado l’iniziativa – continua ancora il presidente – vogliamo portare chi vedrà il video dentro la quotidianità dei nostri centri”



