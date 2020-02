Eventi 111

Giornata della vita, il Cav di Caltanissetta con le primule raccoglie fondi per sostenere madri bisognose

La giornata sarà celebrata domani, domenica 2 febbraio. La distribuzione delle primule, avverrà davanti le chiese

Redazione

01 Febbraio 2020 10:39

Come ormai da parecchi anni, il Centro Aiuto alla Vita di Caltanissetta organizza anche per la giornata della vita 2020, che cade il 2 febbraio, una distribuzione davanti alle Chiese del territorio di una primula le cui offerte saranno nel corso dell’anno devolute a sostenere le madri di nascituri o neonati salvati dall’aborto. Di fronte alle crescenti difficoltà di tante famiglie del nisseno quella del conforto morale, psicologico ma anche materiale è la risposta che il Centro Aiuto alla Vita intende dare per esaltare il valore della vita nascente, spesso bistrattata, vilipesa e aggredita da una cultura della morte ma anche minacciata da difficoltà economiche.Il Centro Aiuto alla Vita invita gli uomini e le donne di buona volontà a gesti di solidarietà concreta, di generosità e di amore che passano anche dal donare un sorriso a madri lasciate nella solitudine a portare il peso dell’indifferenza e del bisogno.

Decine di corredini, gran quantità di alimenti, tanto materiale per bimbi e madri, hanno permesso e con il sostegno di molti permetteranno anche quest’anno, di sostenere la vita dalla sede di via Gorizia del CAV di Caltanissetta al popolo che sceglie di donare la vita “sempre e comunque”.

Una “primula per la vita” che per molti non costituisce un problema ad altri servirà per fare del bene talvolta nascosto e discreto ma sicuramente importante.





Come ormai da parecchi anni, il Centro Aiuto alla Vita di Caltanissetta organizza anche per la giornata della vita 2020, che cade il 2 febbraio, una distribuzione davanti alle Chiese del territorio di una primula le cui offerte saranno nel corso dell’anno devolute a sostenere le madri di nascituri o neonati salvati dall’aborto. Di fronte alle crescenti difficoltà di tante famiglie del nisseno quella del conforto morale, psicologico ma anche materiale è la risposta che il Centro Aiuto alla Vita intende dare per esaltare il valore della vita nascente, spesso bistrattata, vilipesa e aggredita da una cultura della morte ma anche minacciata da difficoltà economiche.Il Centro Aiuto alla Vita invita gli uomini e le donne di buona volontà a gesti di solidarietà concreta, di generosità e di amore che passano anche dal donare un sorriso a madri lasciate nella solitudine a portare il peso dell’indifferenza e del bisogno.

Decine di corredini, gran quantità di alimenti, tanto materiale per bimbi e madri, hanno permesso e con il sostegno di molti permetteranno anche quest’anno, di sostenere la vita dalla sede di via Gorizia del CAV di Caltanissetta al popolo che sceglie di donare la vita “sempre e comunque”.

Una “primula per la vita” che per molti non costituisce un problema ad altri servirà per fare del bene talvolta nascosto e discreto ma sicuramente importante.





News Successiva Caltanissetta, memorial Nuccia Grosso: gli studenti processano il creatore di "Facebook"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare