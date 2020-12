Salute 121

Giornata della solidarietà, Musumeci: "Rispettiamo le limitazioni anti-Covid e proteggiamo gli altri"

Si tratta di comportamenti di rispetto vero e concreto nei confronti, prima di tutto, dei nostri familiari e poi di tutti i cittadini

Redazione

20 Dicembre 2020 20:15

“In un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, con sacrifici importanti chiesti a tutti i cittadini, la Giornata internazionale della solidarietà assume un significato ancora più particolare. Ciascuno di noi, specialmente con l’avvicinarsi delle festività natalizie, è chiamato a essere solidale con gli altri con atti concreti, per esempio rispettando le limitazioni, stabilite dai governi nazionale e regionale per contenere il contagio da coronavirus, e le norme di sicurezza come l’uso della mascherina e il distanziamento sociale. Si tratta di un atto di solidarietà e di rispetto vero e concreto nei confronti, prima di tutto, dei nostri familiari e poi di tutti i cittadini in generale, con particolare riguardo per i soggetti più fragili come gli anziani”.Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, in occasione della Giornata internazionale della solidarietà, istituita nel 2005 dall’Assemblea generale delle Nazioni unite, per celebrare la solidarietà come valore universale alla base di tutti i rapporti tra i popoli.





