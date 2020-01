Attualita 400

Giornata della Memoria, il Prefetto di Caltanissetta ha conferito le medaglie a due ex soldati di Riesi

L’iniziativa promosso dalla Prefettura di Caltanissetta, Comune di Caltanissetta e dall’Associazione Bnei Efraim Amici di Israele ha visto la partecipazione numerosa di cittadini e scolaresche nissene

In occasione della Giornata della Memoria, a Caltanissetta presso il palazzo Moncada, il prefetto Cosima Di Stani ha conferito le medaglie d’onore concesse dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla memoria dei due ex soldati di Riesi: Carmelo Boncore e Luigi De Bilio, deportati nei campi di prigionia tedeschi durante la seconda guerra mondiale, catalogati all’epoca dei fatti come IMI (Internati militari italiani). Carmelo Boncore per anni componente storico della banda musicale di Riesi, è stato anche un soldato, arrestato dai tedeschi dopo l’8 settembre 1943 e deportato in un campo di concentramento in Germania. Al suo ritorno ottenne due croci di guerra. Il soldato Luigi De Bilio invece venne arrestato il 10 settembre 1943 dai tedeschi in Albania e condotto nei campi di prigionia.L’iniziativa promosso dalla Prefettura di Caltanissetta, Comune di Caltanissetta e dall’Associazione Bnei Efraim Amici di Israele ha visto la partecipazione numerosa di cittadini e scolaresche nissene che hanno partecipato leggendo le testimonianze e i diari dei deportati che hanno visto e vissuto gli orrori nazisti dietro il filo spinato. La manifestazione è proseguita con l’intervento della dott.ssa Nazzarena Condemi presidente dell’Associazione Amici di Istrale, intervallata con la esecuzioni musicali di canti ebraici. Sorprendente è stata la testimonianza di Sami Modiano che è stato intervistato per via telefonica dai ragazzi di scuola media e superiore sulla sua vita da deportato e il valore della memoria nel 2020.

Alla manifestazione hanno preso parte il sindaco Salvatore Chiantia, il presidente dell’Anpi di San Cataldo Giuseppe Cammarata ed il referente dell’Anpi di Riesi Giuseppe Calascibetta che hanno presentato apposita istanza al presidente della Repubblica per il conferimento delle medaglie alla memoria dei due militari riesini. Sinora, in base a un censimento dell’Anpi, sono 6 in le medaglie d’onore attribuite a ex Imi di Riesi e una medaglia d’oro al valor militare assegnata alla memoria del patriota e partigiano Gaetano Butera.



