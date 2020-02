Eventi 258

Giornata del ricordo: Caltanissetta Protagonista rende omaggio a Luigi Bruno, martire delle foibe

Lunedì 10 febbraio, sarà donato all'amministrazione comunale un albero da piantumare a Villa Monica, in via Filippo Turati

Redazione

07 Febbraio 2020 16:24

Anche quest’anno, come di consueto, il gruppo di Caltanissetta Protagonista, lunedì 10 Febbraio alle 10,00, commemorerà la “Giornata del Ricordo”, nella memoria del nostro concittadino Luigi Bruno, martire delle foibe e in doveroso omaggio di tutte le vittime. Onorati della presenza del Sindaco Roberto Gambino doneremo all’Amministrazione comunale un albero da piantumare e mettere a dimora presso la Villa Monica in Via Filippo Turati. Nella stessa giornata, Saranno piantati due alberi di ulivo , l’uno accanto all’altro, uno donato dall’Associazione B’nei Efraim in ricordo della “giornata della memoria” e l’altro, donato da Caltanissetta Protagonista , in memoria della “giornata del ricordo”. L’idea che questi alberi possano crescere vicini, ci aiuta a custodire la memoria di queste immani tragedie . Invitiamo le Istituzioni,le comunità religiose, le scolaresche, i cittadini tutti a partecipare Lunedì 10 Febbraio, alle ore 10 presso Villa Monica.

Anche quest’anno, come di consueto, il gruppo di Caltanissetta Protagonista, lunedì 10 Febbraio alle 10,00, commemorerà la “Giornata del Ricordo”, nella memoria del nostro concittadino Luigi Bruno, martire delle foibe e in doveroso omaggio di tutte le vittime. Onorati della presenza del Sindaco Roberto Gambino doneremo all’Amministrazione comunale un albero da piantumare e mettere a dimora presso la Villa Monica in Via Filippo Turati. Nella stessa giornata, Saranno piantati due alberi di ulivo , l’uno accanto all’altro, uno donato dall’Associazione B’nei Efraim in ricordo della “giornata della memoria” e l’altro, donato da Caltanissetta Protagonista , in memoria della “giornata del ricordo”. L’idea che questi alberi possano crescere vicini, ci aiuta a custodire la memoria di queste immani tragedie . Invitiamo le Istituzioni,le comunità religiose, le scolaresche, i cittadini tutti a partecipare Lunedì 10 Febbraio, alle ore 10 presso Villa Monica.

DLF Nissa Rugby incontra gli studenti dell'Ipsia "Galilei": lezione dedicata al valore dello sport

News Successiva Caltanissetta. Memorial "Nuccia Grosso": sul banco degli imputati Garibaldi

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare