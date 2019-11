Eventi 273

Giornata contro la violenza sulle donne, flash mob a Gela sul sagrato della chiesa Madre

L'iniziativa è a cura della sezione locale della Croce Rossa e si terrà il 25 novembre. Il 27 novembre si terrà invece un convegno a Villa Peretti

Redazione

23 Novembre 2019 12:49

La Croce Rossa Italiana-Comitato di Gela, impegnata nella lotta alle discriminazioni di ogni genere attraverso attività di sensibilizzazione ed educazione, ha tra i suoi scopi quello di contrastare la violazione dei diritti umani, sensibilizzare la collettività sull’argomento e, nello stesso tempo, continuare a promuovere tutti quei percorsi già avviati da tempo. Il fenomeno della violenza esercitata contro le donne si configura come un problema di grande rilevanza in relazione alle gravi implicazioni sul piano dei diritti della persona e della libertà dell'individuo. Ogni giorno Croce Rossa Italiana contribuisce alla tutela della persona e a rafforzare il network solidale per costruire comunità più forti ed inclusive. L'obiettivo di Croce Rossa Italiana è quello di agire sulle dinamiche socio-culturali, sensibilizzando la comunità nel superamento di tabù e pregiudizi legati a questo fenomeno.A tal proposito la Croce Rossa di Gela organizza un'iniziativa dal titolo “Non sei sola…Esci dal silenzio” che si articolerà in 2 momenti: il 25 novembre presso il sagrato della Chiesa Madre a Gela alle ore 17:00 verrà effettuato un flash mob il 27 Novembre presso i locali dell’Hotel Villa Peretti alle ore 16:30 verrà svolto il convegno.

