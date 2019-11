Eventi 380

Giornata contro la violenza sulle donne, ecco tutti gli eventi previsti in provincia di Caltanissetta

Sono tanti gli appuntamenti in programma, da Caltanissetta a Gela, inseriti in calendario per dire "no" alla violenza contro le donne.

Redazione

24 Novembre 2019 17:39

Ecco tutti gli eventi che dal 15 novembre fino al 29 sono stati organizzati in provincia e a Caltanissetta in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza verso le donne: lo scorso 15 novembre convegno al Cefpas “Come ali di farfalla” a cura della cooperativa Etnos; il 22 Tavola rotonda alla scuola media “Rosso di San Secondo” per la presentazione dei dati del progetto “A scuola di genere”, sempre il 22 incontro informativo sul tema della violenza di genere a cura del Comune di Santa Caterina presso la sala Pietra; il 23 incontro informativo alla Casa del fanciullo di San Cataldo a cura del Rotaract club di Caltanissetta; il 24 convegno “Donna è” presso la cripta della cattedrale di Caltanissetta a cura dell'associazione “Casa Rosetta”; il 25 incontro con le gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di II° grado di Gela a cura della Prefettura di Caltanissetta, sempre il 25 flashmob nel capoluogo nisseno presso la piazzetta antistante San Biagio a cura dell'IISS “Luigi Russo” e Ondedonneinmovimento, incontro-dibattito rivolto alle terze classi alla scuola secondaria di I°grado “Filippo Cordova, manifestazione “Camminata in rosso” e cineforum a cura del Comune di Santa Caterina, convegno “Non si calpestano i fiori” presso la biblioteca comunale di San Cataldo a cura dello stesso Comune, convegno a cura del Comune di Serradifalco, dell'associazione “Galatea” e della cooperativa “Etnos” presso la sala Mifsud; il 26 iniziativa a cura dell'IIS “Sen. Angelo Di Rocco”, “La forza delle donne”; il 28 novembre incontro informativo presso il Comune di Sommatino a cura dell'associazione “Galatea”; infine il 29 novembre secondo flashmob presso la piazzetta antistante il mercatino della Coldiretti a cura della scuola media “Rosso di San Secondo” e di

Ecco tutti gli eventi che dal 15 novembre fino al 29 sono stati organizzati in provincia e a Caltanissetta in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza verso le donne: lo scorso 15 novembre convegno al Cefpas “Come ali di farfalla” a cura della cooperativa Etnos; il 22 Tavola rotonda alla scuola media “Rosso di San Secondo” per la presentazione dei dati del progetto “A scuola di genere”, sempre il 22 incontro informativo sul tema della violenza di genere a cura del Comune di Santa Caterina presso la sala Pietra; il 23 incontro informativo alla Casa del fanciullo di San Cataldo a cura del Rotaract club di Caltanissetta; il 24 convegno “Donna è” presso la cripta della cattedrale di Caltanissetta a cura dell'associazione “Casa Rosetta”; il 25 incontro con le gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di II° grado di Gela a cura della Prefettura di Caltanissetta, sempre il 25 flashmob nel capoluogo nisseno presso la piazzetta antistante San Biagio a cura dell'IISS “Luigi Russo” e Ondedonneinmovimento, incontro-dibattito rivolto alle terze classi alla scuola secondaria di I°grado “Filippo Cordova, manifestazione “Camminata in rosso” e cineforum a cura del Comune di Santa Caterina, convegno “Non si calpestano i fiori” presso la biblioteca comunale di San Cataldo a cura dello stesso Comune, convegno a cura del Comune di Serradifalco, dell'associazione “Galatea” e della cooperativa “Etnos” presso la sala Mifsud; il 26 iniziativa a cura dell'IIS “Sen. Angelo Di Rocco”, “La forza delle donne”; il 28 novembre incontro informativo presso il Comune di Sommatino a cura dell'associazione “Galatea”; infine il 29 novembre secondo flashmob presso la piazzetta antistante il mercatino della Coldiretti a cura della scuola media “Rosso di San Secondo” e di

News Successiva Alitalia, domani controllori di volo in sciopero: cancellati 137 voli. Disagi per chi viaggia

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare