Giornata contro la violenza sulle donne, al Cirs di Caltanissetta verrà proiettato un cortometraggio realizzato dagli allievi

Il centro di istruzione e formazione professionale promuove un evento dal titolo "Ogni giorno 25 novembre"

23 Novembre 2019 12:44

Il Centro di Formazione Professionale C.I.R.S. Onlus, presente in tutta la Sicilia, presta particolare attenzione ai giovani e al loro percorso di legalità. Il Cirs progetta e realizza Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo, rivolti ai ragazzi dai 13 ai 17 anni.Nell’ambito delle attività extracurriculari, anche quest’anno il C.I.R.S., cosi come lo scorso anno, ha inserito tra i diversi progetti educativi il progetto “Educare alla Legalità” volto alla promozione della cultura della legalità intesa anche come tutela di valori positivi quali l’onestà, la correttezza, l’inclusione e il rispetto per gli altri.

A tal fine, lunedì 25.11.2019 alle ore 11, Il CIRS promuove l’evento denominato “OGNI GIORNO 25 NOVEMBRE” che si svolgerà presso la sede CIRS di Caltanissetta in Via Romita, 2 (presso i locali dell’ex Istituto Luca Pignato) in occasione della “giornata nazionale contro la violenza sulle donne”.

Durante quest’evento sarà proiettato un cortometraggio sul tema della giornata, realizzato dagli allievi della sede CIRS di Caltanissetta e verrà inaugurata una panchina rossa (simbolo della lotta contro le violenze sulle donne) e verrà apposta una targa alla memoria.

Di seguito gli allievi del CIRS e i docenti saranno impegnati in un dibattito su questo terribile fenomeno insieme a rappresentanti delle forze dell’Ordine ed agli specialisti dello sportello “Antiviolenza” della Croce Rossa Italiana sede Provinciale di Caltanissetta.

Alla manifestazione parteciperanno anche gli alunni ed i docenti delle scuole medie dell’Istituto Comprensivo Vittorio Veneto plessi di San Giusto, Santa Lucia e Santa Barbara.





