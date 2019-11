Eventi 124

Giornata contro la violenza sulle donne, a Caltanissetta un'iniziativa dedicata alle ragazze della comunità "La Ginestra"

L'appuntamento è per domenica 24 novembre nella cripta della cattedrale. L'iniziativa è promossa da "Casa Rosetta"

20 Novembre 2019 14:17

Domenica, 24 Novembre 2019, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la Comunità Terapeutiche “La Ginestra” dell’Associazione “Casa Rosetta” organizzerà in collaborazione con la Cattedrale “Santa Maria La Nova”, l’evento dal titolo “Donna è…”, che si terrà nella Cripta della Cattedrale di Caltanissetta.L’evento, in programma per le ore 18:45, mira a illustrare l’importanza del ruolo della donna nel tempo, nella storia e nella nostra società con particolare riscontro anche delle figure bibliche femminili.

La direttrice de “La Ginestra”, dott.ssa Adele Emanuela Cutaia spiega in breve come l’idea dietro all’evento di domenica parta dal lavoro sviluppato dalle ospiti della comunità: - Grazie al prezioso aiuto di Padre Salvatore Tumminelli e la dott.ssa Anna Maria Todaro – ci dice la dott.ssa Cutaia - è stata condotta una ricerca storica per quanto riguarda i valori trasmessi dalle diverse figure bibliche femminili. Padre Tumminelli e la dott.ssa Todaro hanno guidato tra l’altro le ragazze, durante incontri spirituali e salotti di lettura, alla riscoperta del ruolo e della centralità della figura femminile. Lo scopo fondamentale dell’incontro di giorno 24 è quello di ricostruire, attraverso un excursus storico, gli elementi che hanno da caratterizzato il valore e il rispetto della donna.

Domenica, l’incontro sarà aperto a tutti, e “La Ginestra” sarà protagonista dell’evento attraverso la recitazione dei testi di Alda Merini e Dante Alighieri. È prevista, inoltre, una estemporanea di pittura, e le musiche che accompagneranno l’evento saranno curate dal chitarrista Mario Ferrara e dalla voce di Giovanna Caruana.



