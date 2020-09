Sport 183

Ginnastica, il gelese Walter Miccichè docente in un corso di aggiornamento nazionale

Il corso si svolgerà on line domani, domenica 27 settembre. Tra gli argomenti trattati, il gioco e i percorsi

26 Settembre 2020

Valter Miccichè convocato come docente nazionaleIl gelese Valter Miccichè è stato convocato come docente in un corso di aggiornamento nazionale da parte della FGI (Federazione Ginnastica Nazionale). Il corso si svolgerà on line domenica 27/9/2020. Questi i temi di cui parlerà il Prof. Miccichè, il GIOCO: forme ed applicazioni; PERCORSI e circuiti motori per lo sviluppo degli Schemi motori di base.

"Personalmente - ha affermato Miccichè - avrei preferito fare le lezioni in presenza perché sono convinto della grande valenza dell’aula come ambiente formativo indiscusso, noi docenti comunichiamo non solo con le parole, con i libri, con gli strumenti tecnologici, ma anche con gli sguardi, con le sensazioni e tutti gli elementi della prossemica. Ringrazio per la grande fiducia datami per la formazione/aggiornamento dei corsisti, il presidente nazionale Gherardo Tecchi, la Direttrice nazionale Emiliana Polini, il Team Manager Fabio Gaggioli.



