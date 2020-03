Sport 277

Ginnastica artistica, tre ori e un argento per le atlete della Gymnastics Club di Gela

L'associazione ha preso parte alla fase regionale della Federazione Ginnastica d'Italia del Pt Young

02 Marzo 2020

Domenica 1 marzo 2020 a Ragusa si è svolta la fase regionale, della Federazione Ginnastica d'Italia del PT Young della sezione della Ginnastica Artistica Femminile. La Gymnastics Club di Valter Miccichè ha partecipato con 4 atlete, le altre 2 sono rimaste a casa a causa della febbre. Le Bimbe sono state molto determinate anche se alcuni piccoli errori sono stati fatti, forse a causa della tensione, visto che era la loro prima gara a cui partecipavano non come squadra ma da singole ginnaste. Hanno mostrato carattere e determinazione anche la più piccola del gruppo, Matilde, a cui è stato cambiato l'esercizio poco prima di entrare in gara, ma nonostante tutto ha portato a termine la consegna con il massimo dei risultati. L’associazione ottiene 3 fasce oro ed una argento, il livello ORO lo conquistano: Chiara Bilardi, Giorgia Grech, Matilde Tuccio, il livello argento: Ludovica Di Dio Tumminelli.Un grazie va anche ai genitori che seguono con grande passione e gioia tutti i loro spostamenti, adesso il prossimo appuntamento sarà la fase nazionale a Rimini il prossimo giugno, anche se da subito si metteranno a lavorare insieme a tutti gli altri ginnasti dell’associazione perché l’8 marzo c/o il Pala Don Bosco di Gela ci sarà un fase interprovinciale di Ginnastica Artistica e Ritmica con esibizioni del grande gruppo del CHEERLEADING.

I Tecnici che seguono gli allenamenti di queste piccole atlete sono: Ester Greco, Serena Guzzo, Roberta Costarelli, Luigi Di Tavi, Giuseppe Infurna.

Grazie anche al nostro sponsor, la Melfa’s, nella persona di Maurizio Melfa che il giorno prima è andato in palestra per augurare un in bocca a lupo alle piccole Campionesse Italiane del 2019 e a quanto pare ha portato bene.





