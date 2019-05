Sport 188

Ginnastica artistica, le atlete dell'Athletic di San Cataldo brillano al campionato nazionale di Salerno

Il presidente Crucillà e il tecnico Milano, insieme allo staff istruttori hanno rilevato una crescita tecnica delle ragazze, rispetto ai campionati nazionali precedenti

29 Maggio 2019 15:48

La palestra Athletic di San Cataldo trionfa al campionato nazionale di Salerno. Ad accompagnare le atlete il presidente e professore di scienze motorie del liceo scientifico “a. Volta” di Caltanissetta Salvatore Crucilla’ e l’insegnante federale Annarita Milano. Le gare si sono svolte a Salerno nelle giornate del 25 e 26 maggio al palazzetto Acquasport. Ecco i risultati ottenuti:

- 1° Classificata per la categoria “pulcini”

Muzzicato Leyla CAMPIONESSA NAZIONALE

- Al 3° posto per la squadra delle allieve serie D

Marchese Francesca

Martorana Elisabetta

Ravetto Antinori Romana

Spinello Alessandra

- 3° posto per la categoria Junior serie D

Vitellaro Giulia per il mini trampolino

- 2° posto per la squadra delle Junior C

Graziano Ludovica

Farruggia Giulia

Felici Martina

Buscemi Marylin

Mattina Beatrice

- 2° posto per la categoria Junior serie C

Farruggia Giulia per la trave

Buscemi Marylin per il mini trampolino

- 2° posto per la categoria senior serie B

Cappellino Isabella per la trave

- 1° posto per la categoria allieva serie B

Riggi Caterina per la trave e per il corpo libero.

Il presidente Salvatore Crucilla’ e il tecnico Annarita Milano, insieme allo staff istruttori hanno rilevato un importante crescita tecnica delle ragazze, rispetto ai campionati nazionali precedenti, frutto della collaborazione tra i nostri istruttori, le ragazze e le famiglie.





