Ginnastica artistica, atlete nissene accedono alla fase nazionale che sarà disputata a Civitavecchia

Si tratta delle ragazze che frequentano l'Asd Scuola di Ginnastica Artistica che hanno ottenuto durante l'anno diversi successi

27 Maggio 2019 19:10

Grandi soddisfazioni per le ginnaste della A.S.D. Scuola di Ginnastica Artistica di Caltanissetta, che quest’anno le ha viste impegnate in molte gare riportando sempre ottimi risultati e protagoniste di podi anche tra le più giovanissime. Tutta una continua serie di successi che ha permesso alla A.S.D Scuola di Ginnastica Artistica di approdare alla fase nazionale, che si è disputata il 25 e 26 maggio a Civitavecchia.Le allieve SIRACUSA Giorgia, LA PLACA Giorgia, FORTE Viola, LO CASCIO Ginevra, FORTE Giulia, ROMANO Martina, PALERMO Sara, TOMA Carola, BELLOMO Maria, COSTA Giulia, COSTA Anna, CURATOLO Caterina, GANGI Giulia, PONTONIO Vittoria, AMICO Marta, CUTRERA Silvia, accompagnate dall’ Insegnante Maria Delpopolo, coadiuvata da numerosi genitori, hanno ottenuto il terzo e quarto posto nella categoria MASTER e ottimi piazzamenti nella “top ten” in tutte le altre categorie.

La positiva esperienza rappresenta un grande stimolo per una sicura crescita dello sport nisseno.



