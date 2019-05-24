Ginnastica artistica, ai campionati nazionali saranno presenti anche le atlete della palestra Athletic di San Cataldo
Con la manifestazione in programma domani e dopodomani, si conclude il percorso iniziato a settembre
Redazione
24 Maggio 2019 17:10
LA PALESTRA ATHLETIC DI SAN CATALDO, NEI GIORNI 25 E 26 MAGGIO PARTECIPERA’ CON ONORE AI CAMPIONATI NAZIONALI DI GINNASTICA ARTISTICA C.S.A.IN . IL PRESIDENTE SALVATORE CRUCILLA’ E IL TECNICO E INSEGNANTE ANNARITA MILANO ACCOMPAGNERANNO LE SEGUENTI ATLETE: MUZZICATO LEYLA,NOTARSTEFANO CHIARA RITA,ARONICA FEDERICA, SALUTE LUDOVICA,SPINELLO ALESSANDRA,MARTORANA ELISABETTA,RAVETTO ANTINORI ROMANA,MARCHESE FRANCESCA,NICOSIA GIULIA,ZUCCHETTO MARIA,TODESCHINI GIULIA,DI NATALE PAOLA,FERRUGGIA GIULIA,MATTINA BEATRICE,FELICI MARTINA,VITELLARO GIULIA,LO GIUDICE GIULIANA,BUSCEMI MARILYN,GRAZIANO LUDOVICA,RIGGI CATERINA E CAPPELLINO ISABELLA.CON LA MANIFESTAZIONE SI CONCLUDE IL PERCORSO INIZIATO A SETTEMBRE , PERCOSO COSTELLATO DI VARIE PARTECIPAZIONI A ESIBIZIONI E GARE CHE HANNO PERMESSO DI QUALIFICARSI ALLA FINALE CHE LE GINNASTE ANDRANNO A SVOLGERE A SALERNO PRESSO IL PALAZZETTO ACQUASPORT .
LA PALESTRA ATHLETIC DI SAN CATALDO, NEI GIORNI 25 E 26 MAGGIO PARTECIPERA’ CON ONORE AI CAMPIONATI NAZIONALI DI GINNASTICA ARTISTICA C.S.A.IN . IL PRESIDENTE SALVATORE CRUCILLA’ E IL TECNICO E INSEGNANTE ANNARITA MILANO ACCOMPAGNERANNO LE SEGUENTI ATLETE: MUZZICATO LEYLA,NOTARSTEFANO CHIARA RITA,ARONICA FEDERICA, SALUTE LUDOVICA,SPINELLO ALESSANDRA,MARTORANA ELISABETTA,RAVETTO ANTINORI ROMANA,MARCHESE FRANCESCA,NICOSIA GIULIA,ZUCCHETTO MARIA,TODESCHINI GIULIA,DI NATALE PAOLA,FERRUGGIA GIULIA,MATTINA BEATRICE,FELICI MARTINA,VITELLARO GIULIA,LO GIUDICE GIULIANA,BUSCEMI MARILYN,GRAZIANO LUDOVICA,RIGGI CATERINA E CAPPELLINO ISABELLA.CON LA MANIFESTAZIONE SI CONCLUDE IL PERCORSO INIZIATO A SETTEMBRE , PERCOSO COSTELLATO DI VARIE PARTECIPAZIONI A ESIBIZIONI E GARE CHE HANNO PERMESSO DI QUALIFICARSI ALLA FINALE CHE LE GINNASTE ANDRANNO A SVOLGERE A SALERNO PRESSO IL PALAZZETTO ACQUASPORT .
Ginnastica artistica, ai campionati nazionali saranno presenti anche le atlete della palestra Athletic di San Cataldo