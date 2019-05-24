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Ginnastica artistica, ai campionati nazionali saranno presenti anche le atlete della palestra Athletic di San Cataldo
Sport
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Ginnastica artistica, ai campionati nazionali saranno presenti anche le atlete della palestra Athletic di San Cataldo

Con la manifestazione in programma domani e dopodomani, si conclude il percorso iniziato a settembre

Redazione
24 Maggio 2019 17:10

LA PALESTRA  ATHLETIC  DI  SAN  CATALDO, NEI GIORNI  25 E  26  MAGGIO  PARTECIPERA’ CON ONORE   AI  CAMPIONATI  NAZIONALI  DI  GINNASTICA  ARTISTICA  C.S.A.IN . IL PRESIDENTE SALVATORE CRUCILLA’ E IL TECNICO E INSEGNANTE  ANNARITA MILANO ACCOMPAGNERANNO  LE  SEGUENTI  ATLETE: MUZZICATO LEYLA,NOTARSTEFANO CHIARA RITA,ARONICA FEDERICA, SALUTE LUDOVICA,SPINELLO ALESSANDRA,MARTORANA ELISABETTA,RAVETTO ANTINORI ROMANA,MARCHESE FRANCESCA,NICOSIA GIULIA,ZUCCHETTO MARIA,TODESCHINI GIULIA,DI NATALE PAOLA,FERRUGGIA GIULIA,MATTINA BEATRICE,FELICI MARTINA,VITELLARO GIULIA,LO GIUDICE GIULIANA,BUSCEMI MARILYN,GRAZIANO LUDOVICA,RIGGI CATERINA E CAPPELLINO ISABELLA.CON LA MANIFESTAZIONE SI CONCLUDE IL PERCORSO INIZIATO A SETTEMBRE , PERCOSO COSTELLATO DI VARIE  PARTECIPAZIONI A ESIBIZIONI  E GARE   CHE HANNO PERMESSO DI QUALIFICARSI ALLA  FINALE CHE LE  GINNASTE  ANDRANNO A SVOLGERE A SALERNO  PRESSO IL PALAZZETTO ACQUASPORT .

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