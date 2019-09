Politica 471

Giancarlo Cancelleri viceministro per le Infrastrutture. Il sindaco Gambino (M5S): "Caltanissetta ha una grande opportunità"

Roberto Gambino (M5S), esprime soddisfazione per la nomina del deputato nisseno Giancarlo Cancelleri alla carica di viceministro per le Infrastrutture

Redazione

14 Settembre 2019 08:16

“La nomina di Giancarlo Cancelleri a viceministro alle Infrastrutture e trasporti è per noi un motivo d'orgoglio perchè il suo ingresso nel Governo è frutto di un lavoro corale che abbiamo fatto insieme. Da leader politico del Movimento 5 Stelle in Sicilia ha ottenuto grandi risultati alle elezioni regionali e politiche portando in parlamento una delegazione consistente. Poi è arrivata la vittoria elettorale nei comuni di Caltanissetta e Castelvetrano e per ultimo l'ottimo risultato delle Europee che nell'Isola ha controbilanciato le percentuali non buone ottenute nel resto d'Italia”. Con queste parole il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino (M5S), esprime soddisfazione per la nomina del deputato nisseno Giancarlo Cancelleri alla carica di viceministro per le Infrastrutture.“E' un riconoscimento nei confronti del nostro leader che avrà un gran da fare. Noi lo presseremo in modo propositivo per le opere da realizzare in provincia di Caltanissetta, a partire dai lavori per il raddoppio della Ss640. Sono convinto – conclude Gambino - che lavoreremo bene insieme e che Caltanissetta ha una grande opportunità per risollevare il proprio territorio e sfruttare finalmente la propria centralità geografica”.



