Cronaca 2064

Giallo nelle campagne di Sommatino, auto in un lago: intervengono i sommozzatori dei vigili del fuoco

All'interno dell'auto non vi era nessuno. Per verificarlo è intervenuta una squadra di sommozzatori da Catania

Rita Cinardi

10 Novembre 2019 21:35

E' giallo nelle campagne di Sommatino, sulla strada che porta a Caltanissetta, nelle vicinanze di un canile, dove oggi è stata ritrovata una macchina in fondo ad un laghetto. Sul posto, intorno alle 19, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta, una squadra di sommozzatori di Catania, volanti della polizia della questura di Caltanissetta e 118. I sommozzatori hanno verificato che non vi fosse nessuno all'interno dell'auto. Al momento si tratterebbe del solo veicolo. Domani quest'ultimo sarà tirato fuori per gli accertamenti del caso. Al momento dunque tutte le ipotesi sono al vaglio degli investigatori.





