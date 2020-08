Cronaca 842

Giallo di Caronia, sui resti del piccolo Gioele sarà eseguita anche una Tac

Il corpo della madre è stato trovato cinque giorni dopo, quello del bimbo il 18 agosto

Redazione

26 Agosto 2020 09:59

Sarà eseguita una Tomografia assiale computerizzata (Tac) al Policlinico di Messina sui resti del corpo del bambino trovato nelle campagne di Caronia e che tutti ritengono siano di Gioele, il piccolo di quattro anni scomparsa con la madre, Viviana Parisi, il 3 agosto scorso. Il corpo della donna è stato trovato cinque giorni dopo, quello del bimbo il 18 agosto. La Tac, spiega Daniela Sapienza, medico legale della task force di esperti che parteciperà all'esame medico legale, servirà ad effettuare dei "rilievi antropometrici" per "correlare il soggetto all'età anagrafica, sesso, e quanto utile per fare i rilievi antropologici" e potere permettere la possibile "identificazione" della piccola vittima. "Poi - aggiunge - andremo a vedere se ci sono segni di lesività macroscopica e di determinare l'epoca della morte"Sono qui per occuparmi della geologia forense, quindi dell'analisi dei terricci e dei territori. Vedremo quale sarà la compatibilità dei terricci con i reperti ritrovati e con i luoghi. E' un lavoro complicato come quello di tutti gli altri esperti". Lo ha detto Roberta Somma, la geologa forense nominata perito dalla Procura di Patti nell'inchiesta sul giallo di Caronia. L'esperta ha sottolineato che il tempo trascorso per il ritrovamento dei corpi, "non è un'ostacolo per il lavoro" che deve svolgere. (ANSA)



