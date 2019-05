Cronaca 4155

Giallo a Mazzarino, anziano in fin di vita dopo essere stato picchiato

E' ancora un mistero quello che è accaduto in contrada Favara, a Mazzarino, dove l'uomo è stato ritrovato

Rita Cinardi

19 Maggio 2019 19:05

E' giallo a Mazzarino dove ieri, nel pomeriggio, un uomo di 74 anni, (A.S. le iniziali) è stato trovato sotto choc e ricoperto di ferite alla testa e all'addome. Il 70enne è stato ritrovato in un terreno in contrada Favara dal dipendente di un B&B. Nelle vicinanze un decespugliatore ricoperto di sangue e dei rami spezzati. Gravissime le ferite riportate. Sul posto è stato inviato l'elisoccorso del 118. Poco dopo sono arrivati i carabinieri. Da una primissima ricostruzione sembrerebbe che l'uomo, che adesso è ricoverato in gravi condizioni al reparto di Rianimazione dell'ospedale Sant'Elia sia stato picchiato. Le indagini sono affidate ai carabinieri.

E' giallo a Mazzarino dove ieri, nel pomeriggio, un uomo di 74 anni, (A.S. le iniziali) è stato trovato sotto choc e ricoperto di ferite alla testa e all'addome. Il 70enne è stato ritrovato in un terreno in contrada Favara dal dipendente di un B&B. Nelle vicinanze un decespugliatore ricoperto di sangue e dei rami spezzati. Gravissime le ferite riportate. Sul posto è stato inviato l'elisoccorso del 118. Poco dopo sono arrivati i carabinieri. Da una primissima ricostruzione sembrerebbe che l'uomo, che adesso è ricoverato in gravi condizioni al reparto di Rianimazione dell'ospedale Sant'Elia sia stato picchiato. Le indagini sono affidate ai carabinieri.

Anziano di Mazzarino ridotto in fin di vita: arrestato un 44enne per tentato omicidio

News Successiva Aggressione all'ospedale di Mazzarino: paziente si scaglia contro un'infermiera

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews