Cronaca 2835

Giallo a Caltanissetta, anziano si allontana dall'ospedale e scompare: in corso le ricerche

L'anziano si è allontanato dal pronto soccorso in ciabatte, pantaloni e camicia bianca

Rita Cinardi

19 Ottobre 2020 20:25

Un uomo di 85 anni di San Cataldo è scomparso da questa mattina e attualmente sono in corso le ricerche da parte di polizia, carabinieri, Croce Rossa, protezione civile e pantere verdi. Cataldo Lo Monaco, questo il nome dell'anziano scomparso, si trovava al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia, dove era giunto qualche ora prima per un malore accompagnato da un parente. Qui i sanitari lo avevano già preso in carico. Attorno alle 5.30 è uscito dall'ospedale e non ha fatto più ritorno. E' probabile che si trovi in stato confusionale. I familiari hanno presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri della stazione di San Cataldo. Subito è stato attivato il piano provinciale per le persone scomparse. L'anziano si è allontanato dal pronto soccorso in ciabatte, pantaloni e camicia bianca. Se qualcuno lo avesse visto può contattare il numero 3294156857

