Gestione dei rifiuti e imballaggi, proseguono i seminari di Sicindustria: tappa anche a Caltanissetta

Un ciclo di quattro incontri gratuiti, promossi da CONAI con la collaborazione di Sicindustria per approfondire "Le regole particolari di gestione dei rifiuti e degli imballaggi"

Redazione

21 Settembre 2020 13:57

Prosegue il modulo di seminari on-line che, fino al 30 settembre, aiuterà le imprese delle province di Trapani, Palermo, Ragusa, Agrigento, Messina e Caltanissetta a orientarsi fra norme per una ripresa sicura, tematiche ambientali, detenzione e regimi autorizzativi del ciclo dei rifiuti. Tutte le aziende associate a Sicindustria potranno seguire i corsi in diretta streaming: un’occasione utile e gratuita di formazione e aggiornamento per dirigenti aziendali, funzionari degli uffici acquisti e amministrativi, professionisti che svolgono consulenza fiscale ed amministrativa.

Dopo le prime due sessioni (il 9 settembre con la puntata dedicata alla gestione degli imballaggi, procedure consortili di esenzione/rimborso e contributo diversificato, e il 16 settembre con l’approfondimento riservato ai rifiuti prodotti da fornitori, manutentori e appalti) i corsi procederanno mercoledì 23 settembre con l’intervento sul tema “Avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti. Il rapporto ed il controllo dei destinatari idonei” e mercoledì 30 settembre a proposito di “Gestione di particolari tipologie di rifiuti: Raee, pile e batterie, rifiuti sanitari, amianto, pneumatici, rifiuti da manutenzione, rifiuti delle navi etc”. Tutti i corsi inizieranno alle 10:30 e avranno una durata di circa novanta minuti.

