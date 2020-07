Cronaca 344

Gelese arrestato a Roma per traffico di marijuana: sequestrati 5 chili di droga e 420 euro in contanti

Si tratta di un 45enne, fermato dai carabinieri nei pressi dell'autostazione Tibus. Con lui anche un 38enne

Redazione

11 Luglio 2020 15:30

La scorsa notte, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli hanno arrestato due persone – un 38enne nigeriano senza fissa dimora e un 45enne originario di Gela – entrambi già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Passando nei pressi dell’autostazione Tibus, i carabinieri hanno notato il 45enne che passava al 38enne 3 grossi involucri. Fermati per una verifica, i militari hanno accertato che all’interno delle buste in possesso ai due, erano custoditi oltre 3 kg di marijuana. Nelle loro tasche sono stati rinvenuti anche 420 euro in contanti.

La perquisizione a casa del 45enne ha permesso di rinvenire e sequestrare altri due involucri contenenti 2 kg della stessa droga, occultati all’interno di un mobile della cucina. Gli arrestati sono stati portati nel carcere di “Regina Coeli”. (Foto archivio)





La scorsa notte, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli hanno arrestato due persone – un 38enne nigeriano senza fissa dimora e un 45enne originario di Gela – entrambi già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Passando nei pressi dell’autostazione Tibus, i carabinieri hanno notato il 45enne che passava al 38enne 3 grossi involucri. Fermati per una verifica, i militari hanno accertato che all’interno delle buste in possesso ai due, erano custoditi oltre 3 kg di marijuana. Nelle loro tasche sono stati rinvenuti anche 420 euro in contanti.

La perquisizione a casa del 45enne ha permesso di rinvenire e sequestrare altri due involucri contenenti 2 kg della stessa droga, occultati all’interno di un mobile della cucina. Gli arrestati sono stati portati nel carcere di “Regina Coeli”. (Foto archivio)





News Successiva Gela, scoperta piantagione di cannabis "superskunk" tra le zucchine: arrestato un egiziano

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare