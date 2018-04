Attualita 217

Gelese alla ricerca della sua cagnolina la ritrova nel nord Italia grazie alla Polfer

Storia a lieto fine quella fra un gelese e la sua cagnolina salita a bordo di un treno e ritrovata dalla polizia ferroviaria in una stazione lombarda

Redazione

28 Aprile 2018 20:53

Una storia a lieto fine quella che vede come protagonista una cagnolina, Maya, che ha viaggiato in treno da Gallarate a Milano mentre il suo padrone è rimasto “a terra”. Il cane è stato ritrovato alla stazione di Porta Garibaldi dagli agenti della Polfer, che hanno subito avviato le ricerche del proprietario in tutte le stazioni della Lombardia scoprendo che a Gallarate un uomo si era rivolto a personale ferroviario proprio perché aveva visto salire il suo animale a bordo del treno. In serata l'uomo, originario di Gela, ha potuto riabbracciare Maya e rientrare in Sicilia con la sua fedele amica a quattro zampe. (la Repubblica)

Una storia a lieto fine quella che vede come protagonista una cagnolina, Maya, che ha viaggiato in treno da Gallarate a Milano mentre il suo padrone è rimasto “a terra”. Il cane è stato ritrovato alla stazione di Porta Garibaldi dagli agenti della Polfer, che hanno subito avviato le ricerche del proprietario in tutte le stazioni della Lombardia scoprendo che a Gallarate un uomo si era rivolto a personale ferroviario proprio perché aveva visto salire il suo animale a bordo del treno. In serata l'uomo, originario di Gela, ha potuto riabbracciare Maya e rientrare in Sicilia con la sua fedele amica a quattro zampe. (la Repubblica)

News Successiva Cgil, inizia la stagione congressuale: a Caltanissetta la prima tappa