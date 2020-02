Cronaca 503

Gelese accoltella la moglie al culmine di una lite e poi si costituisce: è successo a Busto Arsizio

L'uomo, di 84 anni, al culmine di una lite, ha accoltellato la moglie colpendola alla gola. Poi si è recato dai carabinieri

Redazione

10 Febbraio 2020 16:13

Tentato omicidio stamane intorno alle 9.30, a Busto Arsizio, nel Varesotto: un uomo di 84 anni, originario di Gela, ha accoltellato in casa la moglie alla gola.Tutto è avvenuto in via Tarcento e sono ancora sconosciuti i motivi della lite. Sul posto è intervenuta la polizia ma poco dopo l’autore del reato si è costituito alla caserma carabinieri dello stesso Comune. La donna è stata soccorsa e portata in ospedale. Polizia e carabinieri procedono insieme per le indagini. L'anziano, dopo l’aggressione alla moglie è uscito di casa, salvo poi costituirsi presso la caserma dei carabinieri di piazza 25 Aprile. Militari dell’Arma e Polizia di Stato, intervenuta sul posto dopo l’accaduto, stanno operando e procedendo congiuntamente per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.



