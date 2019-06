Salute 196

Gelato al gusto di gorgonzola o mozzarella di bufala ma il pistacchio rimane imbattibile

La tendenza vuole gelati allo zenzero e pane, burro e marmellata. Ma i gusti classici mantengono ben salda la vetta

Redazione

03 Giugno 2019 17:38

02 Giugno 2019

Sono i gelati che prendono spunto nella loro realizzazione da alimenti generalmente salati e specialità gastronomiche ad essere i protagonisti dell’estate 2019 in Italia. La tendenza è disegnata da Deliveroo sulla scia di un aumento di ordini cresciuti in Italia del 25% negli ultimi tre mesi. Tra i nuovi trend il food delivery, a modello di esempio, rileva la crescita di gusti come ricotta con scorze d’arancia, gocce di cioccolato e pinoli tostati, crema di carote con mandorle e pistacchi, rapa rossa limone, zenzero e pane, burro e marmellata.

Non mancano però, per chi ha la passione di sperimentare leccornie al gorgonzola e alla mozzarella di bufala. Gusti - spiega una nota - già inseriti nella piattaforma dello stesso Deliveroo. Bene anche il trend delle creme che spopolano da Nord a Sud, con il pistacchio in pole position. Gusto scelto in particolare a Milano, Roma, Firenze, Bologna e Verona seguito, nella classifica dei preferiti, da nocciola, stracciatella, caramello salato e crema.



02 Giugno 2019

