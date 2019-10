Attualita 88

Gela. zona a traffico limitato nel centro storico: attive le telecamere di videosorveglianza

Il tratto interessato dalla Ztl si trova tra la via Marconi e la via Trieste. Le telecamere sono in funzione dal 2 ottobre

Redazione

05 Ottobre 2019 12:15

Il Comando di Polizia Municipale avvisa la cittadinanza che dal dal 2 ottobre 2019 entrerà in funzione il sistema di controllo della Z.T.L. a mezzo di telecamere nel corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra la Via Marconi e la Via Trieste, dalle ore 18.00 alle 24.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 19.00 alle 24.00 nei giorni di sabato, domenica e festivi.

Sono esentati dal divieto di accesso, circolazione e sosta nella predetta area di z.t.l.:

a) i veicoli a motore di cui all'art. 177 del codice della strada, con possibilità di sosta e fermata nei casi di cui al citato art. 177

c.d.s., (veicoli adibiti a servizi di polizia, di pronto intervento e pronto soccorso);

b) i veicoli a motore dei residenti le cui abitazioni ricadono all'interno della Z.T.L. per recarsi alle autorimesse o spazi interni privati di sosta ovvero per uscire dagli stessi, senza possibilità di sosta e/o fermata;

c) i velocipedi normali e velocipedi a pedalata assistita. con possibilità di fermata;

d) i veicoli a motore a servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, con possibilità di sosta e di fermata, purché in possesso dell'apposito contrassegno invalidi di cui all'art. 188 c.d.s.;

e) i veicoli adibiti per l'espletamento di servizi di pubblica necessità e/o utilità e cioè quelli adibiti ai servizi di pubblica illuminazione della Ghelas Multiservizi s.p.a., ai servizi di nettezza urbana della Tekra s.r.l., Caltaqua, quando sono in servizio attivo;

f) i veicoli pubblici e privati utilizzati per il rifornimento di farmaci alle farmacie ivi esistenti;

g) i veicoli a motore preventivamente autorizzati dal Comando di Polizia municipale (sulla scorta di adeguata documentazione) e connessi all'espletamento di specifici eventi di ordine culturale, sportivo, di spettacolo e/o di

manifestazioni in genere di interesse pubblico, con possibilità di fermata di volta in volta valutata dal Comando di P.M.

