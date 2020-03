Attualita 304

Gela, volontari in azione per aiutare i bisognosi: spesa e farmaci a domicilio. Sarà attivato un numero verde

Si mette in moto la macchina della solidarietà. L'obiettivo è quello di fornire una serie di servizi alle famiglie

27 Marzo 2020 17:02

Si mette in moto la macchina operativa della solidarietà. Il Comune sta coordinando tutti gli interventi e da lunedì saranno attivi una serie di numeri telefonici che consentiranno ai bisognosi, ma anche a chi non può muoversi da casa, di poter ricevere assistenza in termini sanitari e per beni di prima necessità. Sarà il Segretariato sociale del Comune, al numero 0933.906796, a ricevere le telefonate, che saranno smistate alle associazioni di volontariato dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Oltre questi orari i cittadini potranno telefonare ai seguenti numeriSEGRETARIATO SOCIALE 0933.906.796 lunedì-venerdì 9-13

Per segnalare spostamenti, quarantena si potrà invece contattare la Protezione Civile ogni giorno dalle 8 alle 20

PROTEZIONE CIVILE – 0933.96.822 -0933.906823 dalle 8 alle 20 tutti i giorni

L’obiettivo è quello di fornire una serie di servizi alle famiglie, come spiega il sindaco Lucio Greco. “Abbiamo creato un data base unico per fare convogliare tutte le famiglie già censite – ha spiegato – ma daremo assistenza a chi invece si trova adesso nella emergenza. Penso anche agli anziani soli che non possono comprare alimenti e medicine, ma anche a chi ha bisogno di assistenza psicologica. Non ci sarà spazio per i furbetti perché l’intento è quello di fornire più famiglie possibili”.

Il primo carico con 5 tonnellate di alimenti è stato portato presso la caritas salesiana ma l’assessore Nadia Gnoffo non esclude che anche i privati possano incrementarlo grazie a diverse donazioni. “Un servizio di informazione e assistenza, quello del segretariato sociale, che sarà rivolto a persone che sono in condizione di non autosufficienza e prive di sostegno familiare. Grazie a tutto il mondo del volontariato. E’ un elemento prezioso. I cinque banchi alimentari gelesi (Cav, Caritas Salesiana San Domenico Savio, Gioia nel Dare, Dives Misericordia, Casa del Volontario) ma anche le altre associazioni che ci aiuteranno a consegnare a domicilio alimenti e farmaci (Croce Rossa, Eliogiò soccorso, Pungolo, Corpo Volontari del Soccorso, Trinacria emergency, Provicis). E i tanti privati si sono messi a disposizione con donazioni”.



