Gela, volontari in azione in tutto il lungomare: ripulite diverse zone verdi abbandonate a se stesse

Molti volontari, domenicamattina, si sono dati appuntamento al lungomare, per ripulire l'importante arteria

Donata Calabrese

25 Maggio 2020 20:27

Cittadini che si sostituiscono alle istituzioni. È quanto sta succedendo a Gela, dove sempre più spesso, tanti volontari, armati di rastrelli, zappe, decespugliatori, contenitori e guanti, si ritrovano insieme per ripulire alcune zone verdi della città abbandonate a se stesse.Ieri mattina, un gruppo di cittadini appartenenti al comitato «Ospizio Marino» si è dato appuntamento al lungomare, nei pressi della Conchiglia e ha ripulito la zona. Lo stesso gruppo, il giorno prima, accogliendo una proposta lanciata da Franco Cassarino, si era data appuntamento nella zona archeologica che sorge nel quartiere «Mulino a Vento», per ripulire dalle erbacce la zona in cui si trova l’Accropoli.

Accanto a Cassarino, c’erano Salvatore D’Aleo, coordinatore del comitato “Ospizio Marino”, Emanuele Sacco, Fabrizio Morello, Pino Cannizzaro, Rocco Granvillano, Daniele Sciandro e Angela Bongiovanni.

E sempre ieri mattina, un gruppo di ragazzi, appartenenti all'associazione culturale "Cambiamenti" ha ripulito la rotonda ad est di Macchitella ed il tratto di spiaggia antistante. "L’iniziativa di oggi (ieri, ndr) è solo l’inizio - hanno scritto in un post su Facebook - di un percorso virtuoso. Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare la comunità gelese e valorizzare questa splendida città. Ringraziamo vivamente tutte le associazioni del territorio come Raptus, i tifosi del gruppo VECCHIO STILE 87 e i volontari della Croce Rossa, che hanno risposto al nostro invito. Ringraziamo l’amministrazione comunale nelle persone dell’Assessore Danilo Giordano, l’Assessore Grazia Robilatte e l’Assessore Cristian Malluzzo per la presenza e il supporto. Speriamo che la nostra iniziativa sia di sprono a questa amministrazione perché la città versa in condizioni disastrose".



