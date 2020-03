Attualita 94

Gela, volontari in azione: attivato per le fasce più deboli il servizio di spesa e farmaci a domicilio

Il servizio è rivolto esclusivamente alle persone anziane e fragili con più di 65 anni o affette da patologie immunodepressive

Redazione

15 Marzo 2020 20:33

La Pubblica Assistenza Trinacria Emergency di Gela, coordinata da Orazio Coccomini, considerate le misure urgenti, in vigore, per il contrasto alla diffusione del coronavirus, per venire incontro alle fasce deboli della popolazione ha attivato un servizio di spesa e farmaci a domicilio realizzata con l’impegno di tutti i volontari. Il servizio è rivolto esclusivamente alle persone anziane e fragili con più di 65 anni o affette da patologie immunodepressive che non riescono a provvedere da soli o tramite familiari e conoscenti all’acquisto di beni di prima necessità.

Sarà possibile usufruire del servizio chiamando la sede operativa dell’associazione di Protezione Civile al n. 0933-914419 dal lunedì al sabato ( 9:30 – 13:00).

La consegna è gratuita e avverrà in giornata da parte dei volontari.

L’interazione fra il beneficiario del servizio e il volontario si limita al tempo necessario per la consegna; il volontario non potrà entrare nell’abitazione.





La Pubblica Assistenza Trinacria Emergency di Gela, coordinata da Orazio Coccomini, considerate le misure urgenti, in vigore, per il contrasto alla diffusione del coronavirus, per venire incontro alle fasce deboli della popolazione ha attivato un servizio di spesa e farmaci a domicilio realizzata con l’impegno di tutti i volontari. Il servizio è rivolto esclusivamente alle persone anziane e fragili con più di 65 anni o affette da patologie immunodepressive che non riescono a provvedere da soli o tramite familiari e conoscenti all’acquisto di beni di prima necessità.

Sarà possibile usufruire del servizio chiamando la sede operativa dell’associazione di Protezione Civile al n. 0933-914419 dal lunedì al sabato ( 9:30 – 13:00).

La consegna è gratuita e avverrà in giornata da parte dei volontari.

L’interazione fra il beneficiario del servizio e il volontario si limita al tempo necessario per la consegna; il volontario non potrà entrare nell’abitazione.





News Successiva Gela, la Confcommercio invita i supermercati a rimanere chiusi per due domeniche: il personale ha bisogno di riposo

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare