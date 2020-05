Attualita 165

Gela, villetta di Macchitella e via Urali: nei giardini pubblici riaprono i giochi per bambini

Lo ha disposto il sindaco Lucio Greco in seguito all'ordinanza del presidente della regione, Nello Musumeci

Redazione

29 Maggio 2020 21:12

Riaprono le aree verdi con la possibilità di utilizzare i giochi per bambini ubicati in spazi, aree verdi e giardini pubblici. Il sindaco Lucio Greco, facendo seguito all’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana del 17 maggio scorso, ha chiesto al dirigente del settore Ambiente ed all’amministratore delegato della Ghelas di togliere le misure che inibiscono l’utilizzo dei giochi come ad esempio alla villetta di Macchitella e in via Urali.

Viene raccomandato il rispetto del distanziamento sociale e le altre misure di contenimento previsti dai provvedimenti governativi nazionali e regionali.

Riaprono le aree verdi con la possibilità di utilizzare i giochi per bambini ubicati in spazi, aree verdi e giardini pubblici. Il sindaco Lucio Greco, facendo seguito all’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana del 17 maggio scorso, ha chiesto al dirigente del settore Ambiente ed all’amministratore delegato della Ghelas di togliere le misure che inibiscono l’utilizzo dei giochi come ad esempio alla villetta di Macchitella e in via Urali.

Viene raccomandato il rispetto del distanziamento sociale e le altre misure di contenimento previsti dai provvedimenti governativi nazionali e regionali.

Gela, avviso pubblico per assegnare 12 posteggi al mercatino di via Madonna del Rosario

News Successiva Gela, ecco le richieste dei titolari delle attività del lungomare per ripartire: isola pedonale, navette, musica e mercatini

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare