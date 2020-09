Cronaca 241

Gela, vigile urbano positivo al Covid: chiuso il comando e tamponi per tutti gli agenti della municipale

Al momento, sono dieci i colleghi in quarantena, mentre sono già state predisposte le procedure di sanificazione dei locali e dei mezzi

20 Settembre 2020 10:41

Il sindaco di Gela Lucio Greco ha disposto la chiusura del comando dei vigili urbani, dopo un caso di positività al Coronavirus.

Al momento, sono dieci i colleghi in quarantena, mentre sono già state predisposte le procedure di sanificazione dei locali e dei mezzi in dotazione alla Polizia Municipale come previsto dai protocolli anti Covid-19. Il vigile urbano positivo ha accusato febbre ed è stato trasferito all’ospedale Sant'Elia di Caltanissetta.

