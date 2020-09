Attualita 847

Gela, vigile urbano positivo al Coronavirus: è ricoverato al Sant'Elia di Caltanissetta

Cinque agenti che hanno avuto contatti con il vigile urbano sono stati posti in isolamento. Il vigile aveva febbre e problemi respiratori

Redazione

19 Settembre 2020 19:39

Un vigile urbano del Comune di Gela è risultato positivo al Coronavirus. L’agente, sintomatico, con febbre e problemi respiratori, è stato trasferito al Sant’Elia di Caltanissetta.Immediatamente è stato attivato il protocollo previsto in questi casi dall'Asp. Cinque vigili urbani sono in isolamento domiciliare precauzionale e da domani saranno sottoposti a tampone tutti coloro che hanno avuto contatti con l'agente positivo nelle ultime 48 ore. La sede del comando e le auto a bordo delle quali ha prestato servizio saranno sanificate. In totale i positivi ora sono 20, di cui 2 ricoverati.





