Gela, vietati i matrimoni in chiesa: sì alle celebrazioni con il rito civile. Ammessi solo sposi e testimoni

I matrimoni civili rientrano tra i servizi indifferibili, che bisogna garantire alla presenza degli interessati e non in videoconferenze o procedure in remoto

Redazione

29 Aprile 2020 11:18

Niente matrimoni in chiesa, si è alle celebrazioni civili ma con la sola presenza di sposi e testimoni. E’ questo l’oggetto della determina dirigenziale firmata ieri dal sindaco Lucio Greco. Sarà dunque possibile celebrare, i riti civili al Comune, così come avveniva per chi sceglieva di non svolgere il rito religioso in chiesa.

I matrimoni civili rientrano tra i servizi indifferibili, che bisogna garantire alla presenza degli interessati e non in videoconferenze o procedure in remoto, come avviene ad esempio nel mondo della scuola. Sì ai matrimoni civili in municipio, ma le restrizioni anti-Covid avranno comunque la priorità assoluta. Verranno celebrati solo in presenza dell’ufficiale di Stato civile, degli sposi e dei testimoni, rispettando però il distanziamento sociale.

