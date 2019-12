Attualita 213

Gela, via libera al progetto Argo Cassiopea. Ugl: "Importante risultato raggiunto ma ciò da solo non basta"

Per il segretario provinciale dell'Ugl, Andrea Alario si tratta di un primo obbiettivo raggiunto ma bisogna lottare ancora

Redazione

10 Dicembre 2019 17:57

"Primo obiettivo raggiunto con la firma del progetto Argo cassiopea,che garantisce la presenza della nostra multinazionale per i prossimi decenni sul territorio di Gela.Questo importante risulta to raggiunto soprattutto grazie alla nostra opera infaticabile di perseveranza e di sensibilizzazione verso le istituzioni competenti dara' respiro all assetto occupazionale del nostro territorio.Siamo pero' altrettanto consapevoli che cio' da solo non basta a tirare fuori dalle sabbie mobili un economia ormai agonizzante.I nostri sforzi saranno dunque incentrati oltre che nel vigilare sull'effettiva esecuzione di quanto stabilito,nel promuovere nuove iniziative volte a creare occupazione e sviluppo al nostro comprensorio.Ci siamo stati,ci siamo e ci saremo sempre". Lo afferma Andrea Alario, segretario provinciale dell'Ugl.

