Gela, via libera al progetto Argo Cassiopea. Mancuso (Fi): "La collaborazione porta sempre risultati"

Il deputato regionale di Forza Italia, Michele Mancuso afferma che lavorando nell'esclusivo interesse del territorio, i risultati arrivano

Redazione

10 Dicembre 2019 18:02

"Quando si oltrepassano i colori di partito, lavorando nell'esclusivo interesse del territorio, i risultati arrivano sempre, come in questo caso". Lo dichiara il deputato di Forza Italia al Parlamento Siciliano, on. Michele Mancuso a seguito della firma ministeriale della proroga Via per la base gas di Eni, la quale sblocca 800 milioni da investire per progetti innovativi per tutto il Mezzogiorno."Adesso - conclude il Parlamentare - si metta in circolo un meccanismo virtuoso che faccia di Gela il fiore all'occhiello dell'industria locale, garantendo un indotto che sia sinonimo di occupazione e basso impatto ambientale".





