Attualita 241

Gela, vetro gettato insieme ad altri rifiuti: sanzioni per chi non rispetterà le regole della differenziata

Gli imballaggi in vetro devono essere conferiti all'interno dei contenitori di colore verde già distribuiti a tutti gli utenti

Redazione

10 Maggio 2020 12:16

L’impianto convenzionato Ecoface Industry presso cui viene conferito il rifiuto in vetro raccolto nel Comune di Gela attraverso la società Tekra, ha comunicato che il carico di imballaggi in vetro conferito il 6 maggio era visibilmente contaminato da rifiuti non conformi, quali plastica, scarti di rifiuti organici, porcellana ecc. Tale evenienza ha comportato il deprezzamento al 50% del valore economico del carico per via di una ulteriore selezione che l’impianto dovrà operare al fine di depurare il vetro dal resto dei rifiuti.Si avvertono tutti i cittadini, che gli imballaggi in vetro devono essere obbligatoriamente conferiti all’interno dei contenitori dedicati (mastelli), quelli di colore verde già a suo tempo forniti a tutte le utenze, senza ulteriori sacchetti in plastica e deve contenere esclusivamente le sole frazioni in vetro, bottiglie, vasi, boccioni ed eventualmente vetri rotti. E’ vietato conferire, unitamente al vetro, altre frazioni estranee come tappi metallici o in plastica, che vanno conferiti separatamente con la raccolta della plastica, ed inoltre piatti, vasi e pirofile in porcellana o in ceramica, ed assolutamente vietato conferire oggetti in cristallo, in quanto l’alto contenuto di piombo inquina il vetro in modo irrimediabile, pregiudicando l’intero carico che potrebbe essere restituito per essere conferito in discarica. Questa corretta pratica di conferimento consentirà di garantire gli operatori ecologici da possibili infortuni provenienti da elementi in vetro rotti o scheggiati, soprattutto in questo periodo epidemiologico che deve comportare ogni precauzione per contenere il rischio biologico da Covid-19, consentirà di migliorare la qualità del rifiuto in vetro raccolto e garantire una fascia di qualità per il riconoscimento dei proventi CONAI, evitando danni economici all’Ente che comporteranno refluenze nella determinazione della TARI. I Condomini, ove la raccolta avviene attraverso carrelli da 120 o 240 lt, considerato che il rifiuto in vetro non potrà essere prelevato dal resto del rifiuto organico, in quanto il contenuto viene riversato all’interno del furgone in modo meccanizzato, avranno cura di predisporre carrelli separati di colore verde, dedicati per la raccolta della frazione in vetro, distintamente dalla raccolta della frazione organica, al fine di non incorrere a sanzioni pecuniarie qualora rilevate a cura della Tekra che attraverso il riscontro della Polizia Municipale provvederà ad elevare opportune sanzioni. Stessa regola perentoria dovrà essere osservata anche dalle attività commerciali, food e ristoratori. Si informa che la raccolta per tutto il territorio di Gela avviene con la modalità “porta a porta” e pertanto il rifiuto dovrà essere conferito in adiacenza al civico di appartenenza dell’utente. Si invitano tutti i cittadini a collaborare al fine di contribuire insieme alla riduzione degli sprechi. Di seguito vengono divulgate le foto rilevate in data 06 maggio u.s. dall’impianto di conferimento Ecoface Industy che rappresentano in maniera inequivocabile le condizioni di impurità del vetro conferito. I

L’impianto convenzionato Ecoface Industry presso cui viene conferito il rifiuto in vetro raccolto nel Comune di Gela attraverso la società Tekra, ha comunicato che il carico di imballaggi in vetro conferito il 6 maggio era visibilmente contaminato da rifiuti non conformi, quali plastica, scarti di rifiuti organici, porcellana ecc. Tale evenienza ha comportato il deprezzamento al 50% del valore economico del carico per via di una ulteriore selezione che l’impianto dovrà operare al fine di depurare il vetro dal resto dei rifiuti.Si avvertono tutti i cittadini, che gli imballaggi in vetro devono essere obbligatoriamente conferiti all’interno dei contenitori dedicati (mastelli), quelli di colore verde già a suo tempo forniti a tutte le utenze, senza ulteriori sacchetti in plastica e deve contenere esclusivamente le sole frazioni in vetro, bottiglie, vasi, boccioni ed eventualmente vetri rotti. E’ vietato conferire, unitamente al vetro, altre frazioni estranee come tappi metallici o in plastica, che vanno conferiti separatamente con la raccolta della plastica, ed inoltre piatti, vasi e pirofile in porcellana o in ceramica, ed assolutamente vietato conferire oggetti in cristallo, in quanto l’alto contenuto di piombo inquina il vetro in modo irrimediabile, pregiudicando l’intero carico che potrebbe essere restituito per essere conferito in discarica. Questa corretta pratica di conferimento consentirà di garantire gli operatori ecologici da possibili infortuni provenienti da elementi in vetro rotti o scheggiati, soprattutto in questo periodo epidemiologico che deve comportare ogni precauzione per contenere il rischio biologico da Covid-19, consentirà di migliorare la qualità del rifiuto in vetro raccolto e garantire una fascia di qualità per il riconoscimento dei proventi CONAI, evitando danni economici all’Ente che comporteranno refluenze nella determinazione della TARI. I Condomini, ove la raccolta avviene attraverso carrelli da 120 o 240 lt, considerato che il rifiuto in vetro non potrà essere prelevato dal resto del rifiuto organico, in quanto il contenuto viene riversato all’interno del furgone in modo meccanizzato, avranno cura di predisporre carrelli separati di colore verde, dedicati per la raccolta della frazione in vetro, distintamente dalla raccolta della frazione organica, al fine di non incorrere a sanzioni pecuniarie qualora rilevate a cura della Tekra che attraverso il riscontro della Polizia Municipale provvederà ad elevare opportune sanzioni. Stessa regola perentoria dovrà essere osservata anche dalle attività commerciali, food e ristoratori. Si informa che la raccolta per tutto il territorio di Gela avviene con la modalità “porta a porta” e pertanto il rifiuto dovrà essere conferito in adiacenza al civico di appartenenza dell’utente. Si invitano tutti i cittadini a collaborare al fine di contribuire insieme alla riduzione degli sprechi. Di seguito vengono divulgate le foto rilevate in data 06 maggio u.s. dall’impianto di conferimento Ecoface Industy che rappresentano in maniera inequivocabile le condizioni di impurità del vetro conferito. I

News Successiva "Entro 60 giorni 10mila cittadini saranno senza reddito", l'allarme lanciato a Gela da associazioni produttive e sindacati

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare