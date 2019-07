Cronaca 255

Gela, vandali distruggono attrezzi per corsa ad ostacoli acquistati grazie alla generosità di alcuni cittadini

Non disponendo di un campo di atletica leggera, alcuni atleti si allenano in una mini - pista che si trova nei pressi del PalaCossiga

06 Luglio 2019 10:36

Gela non dispone di un campo di atletica leggera e quelle tre corsie da un centinaio di metri, realizzate grazie alla generosità di alcuni cittadini vicino al palazzetto dello sport denominato "PalaCossiga", non possono essere utilizzate per la corsa a ostacoli perchè i vandali hanno distrutto le barriere del percorso. A fare l'amara scoperta è stato il gelese Samuele Licata, giovane speranza nei 400 ostacoli della nazionale italiana di atletica leggera, che intendeva allenarsi in quella mini-pista. Tanta la delusione sia tra gli atleti locali, che da tempo chiedono invano una pista di atletica leggera, sia tra gli allenatori, come Massimo Bianca, preparatore di Samuele Licata. Lo stadio di calcio comunale, il vecchio "Vincenzo Presti", è chiuso per l'inagibilità delle tribune e non è attrezzato per le gare di atletica.

