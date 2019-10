Salute 112

Gela, una città invasa da topi e scarafaggi. Il consigliere Giudice: "Il Comune intervenga"

Il consigliere comunale Paola Giudice ha presentato una mozione in consiglio comunale sollecitando il Comune a predisporre la derattizzazione

Redazione

10 Ottobre 2019 16:26

Una città invasa da topi e scarafaggi. Quello che sembrava un problema legato al periodo estivo, sta diventando una vera e propria emergenza. Sulla vicenda, Paola Giudice, consigliere comunale indipendente, ha presentato una mozione in consiglio comunale. Giudice chiede all’amministrazione comunale di attuare tutti gli interventi urgenti di derattizzazione, disinfestazione e pulizia straordinaria della città a tutela della collettività e dell’igiene igiene pubblica. Il consigliere indipendente, nella sua mozione rileva che le attuali condizioni igienico - sanitarie dell’intera città sono a dir poco critiche e che è sufficiente fare una passeggiata per imbattersi in sporcizia di ogni tipo come rifiuti, erbacce, topi e blatte. Inoltre si susseguono gli episodi denunciati dai cittadini anche a mezzo stampa perché si sono verificati dei casi in cui topi e blatte hanno invaso le abitazioni.Paola Giudice chiede quindi al sindaco e alla giunta di promuovere un intervento rapido ed efficace da attivare con la massima urgenza.



