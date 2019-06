Attualita 271

Turista deposita rifiuti davanti al Comune di Gela: basta con il "sacchetto selvaggio"

Si tratta di un giovane di Velletri che per protestare contro i tanti sacchetti sparsi per la città, li ha raccolti e li ha depositati davanti il Comune

Redazione

20 Giugno 2019 17:57

Un giovane di Velletri, a Gela per turismo e per partecipare al matrimonio di una parente, ha dato vita a una manifestazione di protesta contro il "sacchetto selvaggio", raccogliendo una ventina di buste di immondizia abbandonate nelle strade del centro storico - una deplorevole consuetudine in città - e depositandole davanti al municipio.

Incurante del rischio di essere multato, ha proseguito la sua azione dichiarando ai microfoni dell'emittente "Tele Gela 647" che "si tratta di spazzatura che ho raccolto a pochi metri dal Comune; se, come me, lo facessero dieci, cento cittadini, Gela sarebbe più pulita. Questa è una bellissima città ma non la si può lasciare affogare nella sporcizia". I sacchetti sono stati rimossi dalla ditta che gestisce il servizio di raccolta.

