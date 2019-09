Cronaca 565

Gela, tre arrestati per spaccio di stupefacenti: l'indagine avviata grazie ad una segnalazione su "You Pol"

L’App "You Pol" è una applicazione gratuita gestita dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza e messa a disposizione dei cittadini per denunciare episodi di bullismo e di spaccio

18 Settembre 2019 11:59

La Procura della Repubblica di Gela ha richiesto ed ottenuto una ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Gela nei confronti di tre soggetti, uno in custodia cautelare in carcere e due agli arresti domiciliari, per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti continuato in concorso. In carcere è finito Benito Peritore, 43 anni, pluripregiudicato con precedenti in materia di sostanze stupefacenti ed armi; ai domiciliari sono finiti Alberto Drogo, 34 anni, con precedenti in materia di sostanze stupefacenti, ricettazione, riciclaggio, attualmente sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, e Michael Caci, 20 anni, con precedenti in materia di sostanze stupefacenti. L'indagine è stata avviata a seguito di una segnalazione, giunta nel mese di maggio 2018, presso la Sala Operativa della Questura di Caltanissetta sull’App “YOU POL”, in merito ad una fiorente attività di spaccio di stupefacenti in via Abela. L’App “You Pol” è una applicazione gratuita gestita dal Dipartimento della Pubblica

Sicurezza e messa a disposizione dei cittadini che permette di inviare immagini, video, segnalazioni scritte, link, siti web in tempo reale alle sale operative della Polizia di Stato per denunciare episodi di bullismo e di spaccio.



L’esito complessivo delle indagini, protrattesi fino al mese di novembre 2018, ha consentito di accertare che i tre dopo essersi approvvigionati di sostanza stupefacente, in più circostanze distinte, detenevano hashish e marijuana al fine di cederle in dosi a diversi assuntori. Gli arrestati si rifornivano delle sostanze stupefacenti principalmente presso le piazze di Vittoria, Palermo e Catania. Nel corso dell’indagine sono stati eseguiti arresti e sequestri di stupefacenti operati a riscontro dell’attività svolta; in particolare, in data 9.10.2018, venivano tratti in arresto Benito PERITORE e un complice e venivano sequestrati circa 950 gr. di hashish ed un bilancino di precisione. Nella stessa giornata veniva tratto in arresto anche Alberto Drogo, soggetto con precedenti specifici, trovato in possesso di circa 130 gr. di marijuana ed un bilancino di precisione.



All’esito delle indagini sono stati deferiti 11 soggetti, a vario titolo coinvolti nell’attività di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, per tre dei quali sono state ravvisate le esigenze cautelari, per le quali venivano applicati i seguenti provvedimenti. Durante l’esecuzione dei provvedimenti restrittivi, sono state eseguite perquisizioni nel

corso delle quali venivano rinvenuti e sequestrati, g. 4.4 di marijuana nella disponibilità di Alberto Drogo e g. 2.96 di hashish detenuti da Michael Caci.









