Gela, travolto da un pirata della strada muore dopo sette mesi dall'incidente

Non ce l'ha fatta Cristoforo Di Bartolo, un 69enne di Gela vittima di un incidente verificatosi a febbraio a Settefarine

13 Settembre 2019 14:28

Un pensionatodi 69 anni di Gela, Cristoforo Di Bartolo, è morto dopo che lo scorso 21 febbraio è stato travolto a Settefarine da un pirata della strada mentre era a bordo del suo scooter in via Settefarine. Subito dopo il sinistro il 69enne è stato trasferito in ospedale, in coma per tre settimane. Poi ha iniziato la riabilitazione. Un’altra complicazione dovuta verosimilmente alle conseguenze dell’incidente ha indotto i medici dell’ospedale Vittorio Emanuele di Gela a disporne il ricovero nel reparto di rianimazione dove è deceduto. Nonostante dall’incidente siano trascorsi quasi sette mesi i familiari ancora non sanno chi ha investito il loro congiunto. Pe r queste ragioni lanciano un appello: «Chi ha visto o sa cosa è accaduto lo comunichi ai Carabinieri».

