Cronaca 156

Gela, uomo rischia di annegare: 52enne salvato a Macchitella da un bagnino

Un bagnino della cooperativa Poseidon si è gettato in mare mettendo in salvo l'uomo che rischiava di essere trascinato dalla corrente

Redazione

28 Luglio 2019 17:31

Nel primo giorno di servizio di vigilanza e salvataggio delle spiagge libere di Gela, è stato effettuato un primo salvataggio presso la torretta di macchitella. Un 52enne originario di Gela, è stato spinto a largo dalla corrente e non riusciva a ritornare. L assistente bagnanti della Poseidon Coop. di turno in torretta Ribbrello Antonio Raul, allertato dai bagnanti, è riuscito prontamente a riportare il bagnante a riva e allertato i soccorsi del 118 che hanno prestato le cure del caso.Poco prima sullo stesso tratto 2 bambini hanno rischiati di annegare. Ma i genitori sono stati bravi a riportarli a riva prima che riuscisse a intervenire lo stesso bagnino della torretta. Il servizio di vigilanza del.litorale di Gela per la sicurezza dei bagnanti, è partito oggi e durerà un mese. E' stato affidato dal Comune di Gela alla coop. Poseidon che prevede 3 torrette di avvistamento: 1) zona Lungomare pressi l ex lido Eden 2) zona Macchitella nei pressi della clinica Santa Barbara 3) zona Manfria tra lido Orlando e Boomerang.





