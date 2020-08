Attualita 126

Gela, tratto di spiaggia torna ad essere fruibile: la zona interessata da uno sversamento è stata bonificata

Il sindaco Lucio Greco ha revocato l'ordinanza con la quale era stato interdetto un tratto del litorale

Redazione

07 Agosto 2020 16:36

E' stata revocata oggi, dal sindaco di Gela, l'ordinanza con la quale era stata stabilita l'interdizione temporanea della balneazione nel tratto di spiaggia dalla rotatoria del lungomare - Bretella Borsellino - fino al molo est del Porto Rifugio. La decisione, come si ricorderà, era stata assunta a seguito di sversamenti di reflui urbani ma ora l'esito delle analisi condotte ha certificato che non c'è alcun pericolo per la salute pubblica.Il settore Ambiente e Decoro Urbano del Comune, infatti, in ordine agli interventi disposti a cura di Caltaqua, cui era stato chiesto di avviare un immediato intervento di bonifica, ha avviato tutti gli esami necessari su due campioni di sabbia del tratto di arenile interessato e non è emersa la presenza di batteri fecali nocivi per la salute dei cittadini. L'area, che era stata delimitata e transennata dai responsabili del settore, può quindi tornare fruibile.



E' stata revocata oggi, dal sindaco di Gela, l'ordinanza con la quale era stata stabilita l'interdizione temporanea della balneazione nel tratto di spiaggia dalla rotatoria del lungomare - Bretella Borsellino - fino al molo est del Porto Rifugio. La decisione, come si ricorderà, era stata assunta a seguito di sversamenti di reflui urbani ma ora l'esito delle analisi condotte ha certificato che non c'è alcun pericolo per la salute pubblica.Il settore Ambiente e Decoro Urbano del Comune, infatti, in ordine agli interventi disposti a cura di Caltaqua, cui era stato chiesto di avviare un immediato intervento di bonifica, ha avviato tutti gli esami necessari su due campioni di sabbia del tratto di arenile interessato e non è emersa la presenza di batteri fecali nocivi per la salute dei cittadini. L'area, che era stata delimitata e transennata dai responsabili del settore, può quindi tornare fruibile.



News Successiva Raccolta indumenti usati, a Gela servizio sospeso per tutto il mese di agosto: riprenderà a settembre

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare