Gela, trasporto urbano negato ai disabili. L'amministrazione si impegna a risolvere il problema

Il sindaco Greco ha assunto l'impegno a venire incontro alle richieste della categoria e ad abbattere le barriere architettoniche

Redazione

19 Novembre 2019 22:05

L’amministrazione comunale di Gela tende una mano a tutti quelli che hanno

diverse abilità. Nel corso di un incontro svoltosi oggi pomeriggio in municipio con la

consulta per la disabilità presieduta dall’avv. Livio Aliotta, il sindaco Lucio Greco - in considerazione del fatto che ad oggi i diversamente abili non possono usufruire del servizio pubblico - troverà delle soluzioni per garantire il servizio alle fasce più deboli.

L’incontro - al quale hanno partecipato tutti gli assessori - è stato

un’occasione di dialogo e di confronto costruttivo con la Consulta e le

associazioni che vi hanno presenziato.

L’amministrazione comunale si è impegnata a sopperire alle carenze sul

trasporto pubblico in attesa che vengano abbattute le barriere

architettoniche alle fermate dei pullman di linea urbana, oltre che ad

implementare il servizio di segretariato sociale front-Office.



