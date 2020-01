Attualita 27

Gela, trasporto pubblico in favore degli anziani: è possibile ritirare le tessere

Gli interessati potranno rivolgersi dal lunedì al venerdì, all'ufficio di segretariato sociale, in viale Mediterraneo 27

Redazione

16 Gennaio 2020 18:40

Si informa la cittadinanza che è possibile ritirare le tessere di Trasporto pubblico AST in favore degli Anziani, rilasciate per l’anno 2020, presso L’Ufficio di Segretariato Sociale, sito in Viale Mediterraneo n. 27.ORARIO APERTURA UFFICIO di Segretariato Sociale:

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.30 alle 12.00

Il Martedì e il Giovedì dalle ore 15.30 alle 17.00



