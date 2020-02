Salute 135

Gela, trasporto disabili sospeso: il Comune garantirà alle famiglie un rimborso spese

Dopo la protesta svoltasi ieri in municipio, l'amministrazione ha garantito un rimborso spese in attesa della nuova gara d'appalto

Redazione

04 Febbraio 2020 09:29

Anche la Consulta Gelese per la Disabilità, presieduta da Livio Aliotta, ha aderito alla manifestazione organizzata dalle sigle sindacali e dai genitori degli utenti dei bambini in cura presso i centri AIAS di Gela e Caltagirone al fine di rivendicare l’immediata attivazione del servizio di trasporto obbligatorio. Il sindaco Lucio Greco e l’assessore al ramo Nadia Gnoffo hanno, quindi, ricevuto una delegazione di famiglie e di rappresentanti della consulta oltre che delle sigle sindacali presenti al fine di concordare le utili ed immediate iniziative necessarie a garantire l’immediata ripresa del trasporto obbligatorio. La Giunta ed i funzionari presenti, hanno quindi assunto l’impegno di assicurare nel breve periodo, alle famiglie interessate un rimborso spese necessario a garantire l’immediata ripresa del servizio nelle more dell’espletamento della prossima gara d’appalto. La Consulta ha potuto, finalmente prendere atto di una fattiva e concreta risposta da parte del sindaco e dell’assessore al ramo i quali hanno altresì convocato per giovedì un tavolo tecnico per affrontare tutte le altre tematiche inerenti la disabilità.





