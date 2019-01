Cronaca 203

Gela, trasportavano rifiuti speciali a bordo di una motoape: padre e figlio arrestati

Le forze dell'ordine sono impegnate a contrastare il fenomeno dell'abbandono di rifiuti anche vista la dichiarata emergenza della Regione Sicilia

Redazione

24 Gennaio 2019 10:37

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Gela, nel corso di un servizio volto a contrastare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti ed il trasporto non autorizzato degli stessi, hanno tratto in arresto due gelesi, C.C. 56 anni e C.F., 20 anni, padre e figlio, già noti alle Forze dell'Ordine trovati intenti a trasportare a bordo di una moto-ape (e in presenza di dichiarata emergenza rifiuti della Regione Sicilia) senza titolo, un carico di rifiuti speciali non pericolosi costituito da materassi, ferraglia, sacchi neri pieni con all’interno materiale di risulta, il tutto sottoposto a sequestro ed affidato a depositeria autorizzata. Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati ristretti e posti a disposizione della Procura della Repubblica di Gela.

